Juve-Stürmer Loïs Openda hat einen neuen Klub

Der Abgang von Loïs Openda bei Juventus nach nur einer Saison ist (vorläufig) perfekt.

Der 26-jährige Stürmer verbringt diese Saison bei Olympique Lyon. Die Franzosen zahlen für den Belgier Berichten zufolge eine Leihgebühr in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Eine Kaufoption oder Kaufpflicht ist nicht Teil des Deals. Openda wird nächsten Sommer also vorerst nach Turin zurückkehren, wo sein Vertrag noch bis 2030 läuft.

Hauptgrund für den Wechsel ist die Tatsache, dass der Angreifer in seiner Debütsaison bei Juve überhaupt nicht auf Touren gekommen ist. In 34 Pflichtspielen sind ihm nur zwei Tore geglückt.

Die Alte Dame hat für Openda im Sommer 2026 mehr als 40 Millionen Euro Ablöse gezahlt.