Fünf Klubs wollen Real-Juwel Franco Mastantuono ausleihen

Franco Mastantuono kommt bei Real Madrid nicht wie erhofft zum Zug. Eine Ausleihe scheint daher möglich. Fünf Klubs sollen sich schon für das Juwel interessieren.

Franco Mastantuono (18) kommt seit seinem vielbeachteten Sommerwechsel zu Real Madrid zwar auf 27 Einsätze in allen Wettbewerben. Diese lassen sich jedoch auf nur 1218 Minuten verteilen. Zu wenig für die Ansprüche des ambitionierten Youngsters.

Laut «Defensa Central» könnte aufgrund der geringen Einsatzzeiten eine Ausleihe vereinbart werden. Mit Juventus Turin, Aston Villa, dem FC Villarreal, dem AC Mailand und Olympique Lyon soll es bereits fünf Interessenten geben. Für ein gemeinsames Leihjahr wollen die angeblichen Interessenten das sechs Millionen Euro schwere Gehalt vollständig übernehmen.

Zu Beginn der Saison kam Mastantuono unter Xabi Alonso noch häufiger zum Einsatz. In einigen Spielen zeigte Mastantuono dann aber keine gute Leistung und litt zudem unter Schmerzen in der Leistengegend. Seit der Inthronisierung von Alonsos Nachfolger Álvaro Arbeloa sitzt Mastantuono weitestgehend nur noch auf der Bank.

Real schliesst eine Ausleihe zur kommenden Saison grundsätzlich nicht aus. Dass eine vorübergehende Trennung die richtige Entscheidung sein kann, beweist gerade das Beispiel Endrick, der bei Leihklub Lyon durchstartet.