SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Für mehr Spielzeit

Fünf Klubs wollen Real-Juwel Franco Mastantuono ausleihen

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 März, 2026 10:41
Fünf Klubs wollen Real-Juwel Franco Mastantuono ausleihen

Franco Mastantuono kommt bei Real Madrid nicht wie erhofft zum Zug. Eine Ausleihe scheint daher möglich. Fünf Klubs sollen sich schon für das Juwel interessieren.

Franco Mastantuono (18) kommt seit seinem vielbeachteten Sommerwechsel zu Real Madrid zwar auf 27 Einsätze in allen Wettbewerben. Diese lassen sich jedoch auf nur 1218 Minuten verteilen. Zu wenig für die Ansprüche des ambitionierten Youngsters.

Laut «Defensa Central» könnte aufgrund der geringen Einsatzzeiten eine Ausleihe vereinbart werden. Mit Juventus Turin, Aston Villa, dem FC Villarreal, dem AC Mailand und Olympique Lyon soll es bereits fünf Interessenten geben. Für ein gemeinsames Leihjahr wollen die angeblichen Interessenten das sechs Millionen Euro schwere Gehalt vollständig übernehmen.

Zu Beginn der Saison kam Mastantuono unter Xabi Alonso noch häufiger zum Einsatz. In einigen Spielen zeigte Mastantuono dann aber keine gute Leistung und litt zudem unter Schmerzen in der Leistengegend. Seit der Inthronisierung von Alonsos Nachfolger Álvaro Arbeloa sitzt Mastantuono weitestgehend nur noch auf der Bank.

Real schliesst eine Ausleihe zur kommenden Saison grundsätzlich nicht aus. Dass eine vorübergehende Trennung die richtige Entscheidung sein kann, beweist gerade das Beispiel Endrick, der bei Leihklub Lyon durchstartet.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Was macht der Topspieler?

ManCity-Zukunft von Phil Foden wohl entschieden

28.03.2026 - 11:20
Für mehr Spielzeit

Fünf Klubs wollen Real-Juwel Franco Mastantuono ausleihen

28.03.2026 - 10:41
Für kein Geld der Welt

Uli Hoeness schliesst 200 Mio. Euro-Verkauf von Olise explizit aus

26.03.2026 - 17:19
Spezialist für ablösefreie Transfers

Ein italienischer Spezialist für ablösefreie Transfers will sich Rüdiger krallen

26.03.2026 - 12:35
Stürmer stellt

So lief es mit der angeblich falschen Untersuchung bei Mbappé wirklich

26.03.2026 - 10:28
Verbleib & Titel

Vinicius macht wuchtige Ansagen zu Real-Zukunft und Seleçao

25.03.2026 - 16:54
Rückkehr zu Real

Achraf Hakimi kennt nur ein Karriereziel

25.03.2026 - 14:54
Klarstellung

Max Eberl macht unmissverständliche Olise-Ansage, die alle Bayern-Fans freut

25.03.2026 - 12:35
Perspektiven

Cristiano Ronaldo Junior trainiert bei Real Madrid mit und bereitet Wechsel vor

25.03.2026 - 10:57
Peinlichkeit

Real Madrid ist bei Mbappé-Diagnose ein horrender Fehler unterlaufen

25.03.2026 - 10:46