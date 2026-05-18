Real Madrid verabschiedet Kapitän Dani Carvajal offiziell

Dani Carvajal verlässt Real Madrid im Sommer nach insgesamt 450 Profieinsätzen für den Verein.

Das 34-jährige Urgestein wird den Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern, wie die Madrilenen am Montag mitteilen. «Dani Carvajal ist eine Legende und ein Symbol für Real Madrid und dessen Nachwuchsarbeit. Sein Bild an der Seite unseres geliebten und unvergessenen Alfredo Di Stéfano, als er den Grundstein für die Ciudad Real Madrid legte, wird für immer in den Herzen aller Madridistas und in der Geschichte unseres Vereins bleiben», sagt Präsident Florentino Perez. Er führt aus: «Carvajal hat die Werte von Real Madrid stets vorbildlich verkörpert. Dies ist und bleibt sein Zuhause.»

Carvajal gewann mit Real unter anderem sechs Champions League-Titel. Dazu kommen vier spanische Meistertitel. Seit seinem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr war er auf der rechten Abwehrseite nicht mehr gesetzt. Ob und wenn ja, wo es für ihn weitergeht, ist noch unklar.