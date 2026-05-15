José Mourinho lehnt Vertragsangebot von Benfica ab

José Mourinho gilt schon seit geraumer Zeit als heisser Kandidat für die Übernahme des Trainerpostens bei Real Madrid. Dazu passt, dass er ein Vertragsangebot seines aktuellen Arbeitgebers Benfica abgelehnt hat.

Dieser wollte ihn offenbar längerfristig binden. Darauf hat Mourinho aktuell allerdings keine Lust, wie er nun öffentlich bekanntgibt: «Benfica hat mir am Mittwoch einen neuen Vertragsvorschlag geschickt. Aber ich sagte: Nein, nicht jetzt. Am Sonntag werden wir sehen. Die nächste Woche ist wichtig für meine Zukunft.»

Berichten zufolge laufen zwischen Mourinho und Real Madrid seit geraumer Zeit Gespräche. Dank einer Ausstiegsklausel dürfte «The Special One» Benfica trotz Vertrag bis 2027 für 3 Mio. Euro verlassen.

Zu seiner Zukunft sagt der 63-jährige Portugiese: «Bezüglich meiner persönlichen Situation denke ich nicht, dass es einen Grund zur Sorge gibt. Niemand sollte sich jemals Sorgen machen, ob jemand bleibt oder geht, denn der Klub Benfica ist größer als alle Einzelnen.»

Auch bei der portugiesischen Nationalmannschat könnte es an der Seitenlinie nach der WM zu einem Wechsel kommen. Mourinho könnte auch da ein Kandidat sein.