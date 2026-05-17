Real Madrid bleibt für Rodri ein Thema

Die Zukunft von Rodri bleibt eines der spannendsten Themen rund um Manchester City. Der spanische Mittelfeldspieler besitzt nur noch ein Jahr Vertrag und liess zuletzt durchblicken, dass eine Rückkehr in die La Liga grundsätzlich reizvoll für ihn wäre.

Gegenüber «SPORT» erklärte Rodri allerdings, dass sein voller Fokus aktuell auf Manchester City und dem Saisonendspurt liege. Über seine langfristige Zukunft denke er derzeit kaum nach, da zunächst sportliche Ziele und Titelgewinne Priorität hätten.

Parallel arbeitet City offenbar intensiv an einer Vertragsverlängerung. Laut Journalist Graeme Bailey führt Sportdirektor Hugo Viana die Gespräche an und versucht, Rodri trotz des starken Interesses von Real Madrid langfristig an den Klub zu binden. Demnach zeigt sich der Europameister durchaus offen für einen Verbleib in Manchester.