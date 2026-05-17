Vlahovic-Zukunft in Turin weiter völlig offen

Die Zukunft von Dušan Vlahović bei Juventus Turin bleibt weiterhin ungeklärt. Rund um das Heimspiel der Bianconeri mehrten sich zuletzt die Aussagen, die auf einen möglichen Verbleib des Stürmers hoffen lassen.

Klubikone Giorgio Chiellini erklärte, die konkrete Hoffnung sei, dass das aktuelle Spiel nicht Vlahovićs letzter Auftritt im Juventus-Stadion gewesen sei. Auch Teamkollege Kenan Yıldız machte deutlich, dass er den Angreifer gerne weiter in Turin sehen würde – auch wenn die Entscheidung letztlich nicht in seiner Hand liege.

Wie «Tuttomercato» berichtet, laufen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung weiterhin, obwohl die Verhandlungen zuletzt ins Stocken geraten waren. Das Umfeld des serbischen Nationalspielers hatte offenbar auf attraktivere Angebote anderer Vereine gehofft. Da diese bislang ausgeblieben sein sollen, wurde der Kontakt zu Juventus aufrechterhalten.

Auch Luciano Spalletti äusserte sich zur Situation und betonte, dass eine Verlängerung aus seiner Sicht kein Problem darstellen sollte. Gleichzeitig stellte er klar, dass Juventus weiterhin bemüht sei, eine Einigung mit dem Stürmer zu erzielen.