SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Juventus hofft auf Verbleib

Vlahovic-Zukunft in Turin weiter völlig offen

Autor: | Publiziert: 17 Mai, 2026 13:14
Vlahovic-Zukunft in Turin weiter völlig offen

Die Zukunft von Dušan Vlahović bei Juventus Turin bleibt weiterhin ungeklärt. Rund um das Heimspiel der Bianconeri mehrten sich zuletzt die Aussagen, die auf einen möglichen Verbleib des Stürmers hoffen lassen.

Klubikone Giorgio Chiellini erklärte, die konkrete Hoffnung sei, dass das aktuelle Spiel nicht Vlahovićs letzter Auftritt im Juventus-Stadion gewesen sei. Auch Teamkollege Kenan Yıldız machte deutlich, dass er den Angreifer gerne weiter in Turin sehen würde – auch wenn die Entscheidung letztlich nicht in seiner Hand liege.

Wie «Tuttomercato» berichtet, laufen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung weiterhin, obwohl die Verhandlungen zuletzt ins Stocken geraten waren. Das Umfeld des serbischen Nationalspielers hatte offenbar auf attraktivere Angebote anderer Vereine gehofft. Da diese bislang ausgeblieben sein sollen, wurde der Kontakt zu Juventus aufrechterhalten.

Auch Luciano Spalletti äusserte sich zur Situation und betonte, dass eine Verlängerung aus seiner Sicht kein Problem darstellen sollte. Gleichzeitig stellte er klar, dass Juventus weiterhin bemüht sei, eine Einigung mit dem Stürmer zu erzielen.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Vlahovic für Guerreiro?

Juve schlägt den Bayern spektakulären Spielertausch vor
Kann ablösefrei wechseln

Juve-Stürmer Dusan Vlahovic hat für den Sommer einen Traumklub
In die Heimat

Donnarumma plant schon den Abflug zu Juventus Turin
Nach Pleite bei Galatasaray

Bei Juventus hat es in der Kabine geknallt
Mehr entdecken
Juventus hofft auf Verbleib

Vlahovic-Zukunft in Turin weiter völlig offen

17.05.2026 - 13:14
Nächste Station Rom?

Teun Koopmeiners vor Abschied aus Turin

17.05.2026 - 10:53
Schon auf Vertrag geeinigt

Atlético Madrid arbeitet an 25-Millionen-Transfer

16.05.2026 - 15:50
Im Sommer

Der FC Basel testet im Joggeli gegen Juventus

13.05.2026 - 17:21
Gespräche laufen

Die Bayern haben sich mit Dusan Vlahovic getroffen

12.05.2026 - 09:20
Millionen-Stürmer

PSG verkauft Ladenhüter wohl endgültig nach Italien

10.05.2026 - 16:47
Alaba auf dem Markt

Inter, Milan und Juve prüfen ablösefreien Deal

10.05.2026 - 16:26
Einigung beim Gehalt

Bernardo Silva offenbar vor Juventus-Wechsel

10.05.2026 - 16:16
Como ist dran

Cambiaso könnte im Sommer Juventus Turin verlassen

10.05.2026 - 14:32
Wie reagiert er?

Nicht von Barça: Robert Lewandowski liegt lukratives Angebot vor

9.05.2026 - 10:30