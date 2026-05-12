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Die Bayern haben sich mit Dusan Vlahovic getroffen

Autor: | Publiziert: 12 Mai, 2026 09:20
Die Bayern haben sich mit Dusan Vlahovic getroffen

Der serbische Angreifer Dusan Vlahovic ist beim FC Bayern ein konkretes Thema. Zuletzt gab es sogar ein Treffen.

Wie der «Corriere dello Sport» berichtet, haben sich Vertreter des deutschen Rekordmeisters in den letzten Tagen mit dem 26-jährigen Angreifer bzw. dessen Beratern getroffen. Vlahovic kann im Sommer ablösefrei wechseln, sein aktueller Vertrag bei Juventus läuft aus. Die Alte Dame bietet ihm eine Verlängerung um zwei weitere Jahre, der Nationalspieler sondiert aber erst einmal den Markt, wo er auf dem Schirm des FC Barcelona und eben auch der Münchner Bayern aufgetaucht ist.

In München würde er im Falle eines Transfers die Nachfolge von Nicolas Jackson antreten, dessen Vertrag ausläuft und der nicht verlängert wird. Zuletzt wurde auch über einen möglichen Transfer von Newcastles Anthony Gordon (25) spekuliert. Noch ist nichts in Stein gemeisselt.

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