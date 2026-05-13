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Unterschrift erfolgt: Manuel Neuer verlängert beim FC Bayern

Autor: | Publiziert: 13 Mai, 2026 10:02
Unterschrift erfolgt: Manuel Neuer verlängert beim FC Bayern

Jetzt steht es fest: Manuel Neuer setzt seine Karriere beim deutschen Rekordmeister fort.

Der 40-Jährige und sein langjähriger Klub haben sich auf eine Vertragsverlängerung um ein Jahr bis Juni 2027 geeinigt. Laut «Sky» wird die Unterschrift noch vor dem letzten Ligaspiel gegen den 1. FC Köln am kommenden Wochenende erfolgen. Das Gehalt von Neuer wird reduziert. Aktuell kann er (inklusive Boni) bis zu 20 Mio. Euro pro Jahr verdienen.

Neuer stiess im Sommer 2011 für 30 Mio. Euro von seinem Stammklub Schalke 04 zu den Münchnern und feierte dort seither unter anderem 13 Meistertitel, 6 DFB-Pokaltitel und zwei Champions League-Siege. Er fühlt sich physisch weiterhin auf der Höhe und möchte seine Laufbahn deshalb noch nicht beenden.

Wie schon in der aktuellen Spielzeit wird er nächstes Jahr Spiele an seinen designierten Nachfolger Jonas Urbig abtreten und diesem auch als Mentor dienen.

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