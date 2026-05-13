Lausanne muss am Samstag gegen GC ein Geisterspiel austragen

Der FC Lausanne-Sport muss sein letztes Heimspiel dieser Saison gegen die Grasshoppers am Samstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen.

Grund dafür ist, dass die Behörden des Kantons Waadt nach Ausschreitungen beim Léman-Derby zwischen Servette und Lausanne am Dienstagabend in Genf die Warnstufe 4 des Kaskadenmodells ausgelöst haben. Damit findet die Partie am Wochenende in Lausanne als Geisterspiel statt.

Sportlich geht es in dieser Begegnung um nicht mehr viel: GC bereitet sich auf die Barrage vor und wird viele Akteure aus dem U21-Team einsetzen. Der neunte Tabellenplatz von Lausanne ist ebenfalls bereits in Stein gemeisselt.