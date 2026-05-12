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Barrage wird bei Teilnahme von GC um zwei Tage vorverschoben

Autor: | Publiziert: 12 Mai, 2026 15:15
Barrage wird bei Teilnahme von GC um zwei Tage vorverschoben

Die Swiss Football League hat am Dienstag über den Ablauf der Barrage zwischen dem Zweitletzten der Super League und dem Zweitplatzierten der Challenge League informiert. Sollten die Grasshoppers an den beiden Partien teilnehmen, wird das Programm umgestellt.

Wegen der Nicht-Verfügbarkeit des Letzigrund-Stadions am 23. Mai würden die beiden Barrage-Partien bei einer Teilnahme von GC am 18. und 21. Mai ausgetragen. Im Hinspiel hat der Challenge League-Teilnehmer (Vaduz oder Aarau) Heimrecht, das Rückspiel fände im Letzigrund statt.

Sollte Winterthur die Hoppers in der Tabelle noch überholen, würden die Barrage-Spiele wie ursprünglich geplant am 20. und 23. Mai über die Bühne gehen. Die finalen Entscheidungen über die Teilnehmer fallen spätestens bis zum kommenden Samstag.

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