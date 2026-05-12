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Junger Linksverteidiger

ManUtd könnte von West-Ham-Abstieg profitieren: El Hadji Malick Diouf im Visier

Autor: | Publiziert: 12 Mai, 2026 13:50
ManUtd könnte von West-Ham-Abstieg profitieren: El Hadji Malick Diouf im Visier

Manchester United wirft ein Auge auf den senegalesischen Linksverteidiger El Hadji Malick Diouf vom Ligakonkurrenten West Ham United.

Der 21-Jährige stiess erst vor dieser Saison für rund 22 Mio. Euro Ablöse von Slavia Prag zu den Hammers. Mit diesen befindet er sich derzeit mitten im Abstiegskampf – und die Lage ist kritisch: Zwei Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf den rettenden ersten Nichtabstiegsplatz, den aktuell Tottenham belegt, zwei Zähler. Bei einem Abstieg würden wohl viele Leistungsträger den Verein verlassen, wozu auch Diouf gehören könnte.

Laut «teamTalk» zeigt Manchester United grosses Interesse am jungen Abwehrspieler. Diouf könnte Luke Shaw ablösen bzw. zunächst eine Alternative zum englischen Nationalspieler darstellen, der immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat.

Aktuell steht Diouf bei seinem Londoner Klub bis 2030 unter Vertrag. Im Falle eines Abstiegs ist er aber kaum zu halten.

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