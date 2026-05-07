Eine wichtige Führungskraft verlässt ManUtd nach nur zwei Jahren

Sir Dave Brailsford, quasi die rechte Hand von Milliardär und Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe, verlässt Manchester United nach nur zwei Jahren.

Der Manager hat bei der Übernahme durch INEOS eine wichtige Rolle gespielt und war während zwei Jahren als Direktor tätig. Nachdem sein Einfluss bereits im vergangenen Jahr geschwunden war und er seine operativen Tätigkeiten zunehmend eingeschränkt hatte, ist Brailsford seit dem 30. April definitiv nicht mehr Teil des Klubs, wie die «Sun» berichtet.

Seine Verbindung zu Jim Ratcliffe bleibt allerdings eng: Er ist weiterhin als Berater für die Aktivitäten von INEOS im Sport tätig. Ursprünglich hatte er sich als Kopf hinter den grossen Erfolgen der Radsportabteilung des Unternehmens (ehemals Team Sky) einen Namen gemacht.