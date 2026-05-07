SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Sir Dave Brailsford

Eine wichtige Führungskraft verlässt ManUtd nach nur zwei Jahren

Autor: | Publiziert: 7 Mai, 2026 12:10
Eine wichtige Führungskraft verlässt ManUtd nach nur zwei Jahren

Sir Dave Brailsford, quasi die rechte Hand von Milliardär und Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe, verlässt Manchester United nach nur zwei Jahren.

Der Manager hat bei der Übernahme durch INEOS eine wichtige Rolle gespielt und war während zwei Jahren als Direktor tätig. Nachdem sein Einfluss bereits im vergangenen Jahr geschwunden war und er seine operativen Tätigkeiten zunehmend eingeschränkt hatte, ist Brailsford seit dem 30. April definitiv nicht mehr Teil des Klubs, wie die «Sun» berichtet.

Seine Verbindung zu Jim Ratcliffe bleibt allerdings eng: Er ist weiterhin als Berater für die Aktivitäten von INEOS im Sport tätig. Ursprünglich hatte er sich als Kopf hinter den grossen Erfolgen der Radsportabteilung des Unternehmens (ehemals Team Sky) einen Namen gemacht.

Mehr Dazu
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Abwerbeversuche

Trainer-Hammer im Anflug? ManUtd visiert Coup mit Julian Nagelsmann an
Deutliche Worte

Eriksen kritisiert Ex-Trainer Amorim für öffentlichen Umgang
Im Fokus

Für Alphonso Davies beisst ein Premier League-Klub an
Mehr entdecken
Sir Dave Brailsford

Eine wichtige Führungskraft verlässt ManUtd nach nur zwei Jahren

7.05.2026 - 12:10
Wird fest verpflichtet

Napoli hat längst beschlossen, 44 Mio. Euro für Rasmus Højlund zu zahlen

5.05.2026 - 17:37
Bei ManUtd

Peter Schmeichel schlägt Xhaka als Casemiro-Nachfolger vor

5.05.2026 - 15:05
Vollends überzeugt

ManUtd befördert Michael Carrick vom Interims- zum Cheftrainer

4.05.2026 - 17:53
Zukunft geklärt?

Fernandes bekennt sich deutlich zu Manchester United

3.05.2026 - 15:18
Roma plant festen Deal

Malen im Fokus englischer Top-Teams

3.05.2026 - 10:21
Gebunden bis 2031

Kobbie Mainoo verfünffacht sein Salär mit Verlängerung bei United

30.04.2026 - 13:16
Ausstiegsklausel existiert

ManUtd will Bruno Fernandes halten, aber es gibt eine Gefahr

29.04.2026 - 13:37
Neuer Vertrag

Alles klar zwischen Kobbie Mainoo und ManUtd

28.04.2026 - 16:58
Zu Kompromissen bereit

Marcus Rashford will unbedingt bei Barça bleiben und kämpft dafür

28.04.2026 - 10:39