ManUtd befördert Michael Carrick vom Interims- zum Cheftrainer

Manchester United hat am Wochenende mit dem 3:2-Sieg gegen Erzrivale Liverpool die Champions League-Quali für die nächste Saison gesichert. Trainer Michael Carrick erhält die verdiente Anerkennung.

Die Klubbosse haben laut «Guardian» entschieden, Carrick im Hinblick auf die kommende Spielzeit zum festen Cheftrainer zu ernennen. Bislang war der Ex-Profi nach der Trennung von Ruben Amorim im Januar lediglich als Caretaker bzw. Interimscoach aktiv. In Kürze wird er nun aber einen permanenten Vertrag als Chefcoach unterzeichnen.

Unter dem 44-Jährigen weisen die Red Devils einen beeindruckenden Punkteschnitt von 2,29 pro Partie auf. Die Top-5-Platzierung ist fix, aktuell steuert United sogar souverän auf den dritten Tabellenplatz zu. Carrick hat mit dem Aufschwung seit Jahresbeginn sehr viel zu tun. Lange Zeit wurde über andere mögliche Trainer wie Julian Nagelsmann, Oliver Glasner, Enzo Maresca, Andoni Iraola oder Unai Emery spekuliert. Carrick ist aber der Mann für den Job, wie die ManUtd-Bosse nun bestimmt haben.