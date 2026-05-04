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Einigung erzielt

Schweizer Erfolgscoach Fabian Hürzeler erhält in Premier League neuen Kontrakt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Mai, 2026 16:32
Schweizer Erfolgscoach Fabian Hürzeler erhält in Premier League neuen Kontrakt

Brighton & Hove Albion ist mit seinem deutsch-schweizerischen Trainer Fabian Hürzeler vollends zufrieden und verlängert den Vertrag mit dem 33-Jährigen.

In den vergangenen Wochen kam es zu einem Austausch, der laut «Sky» nun erfolgreich war. Die Rahmenbedingungen des neuen und langfristigen Arbeitspapiers von Hürzeler wurden vereinbart. Hürzeler soll in Brighton die nächsten Jahre als Trainer prägen.

Sein aktueller Kontrakt bei den Seagulls läuft bis Ende der nächsten Saison. Der neue wird darüber hinaus laufen. Hürzeler schaffte im Sommer 2024 den grossen Sprung vom damaligen Bundesliga-Aufsteiger St. Pauli zum Klub aus der Premier League. Mit diesem belegt er derzeit den achten Tabellenplatz. Die Qualifikation für den Europacup ist in Reichweite.

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