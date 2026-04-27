Ex-YB-Profi Fabian Rieder blüht in Augsburg in neuer Rolle auf

Seit der Ankunft des Schweizer Nationalspielers Fabian Rieder wurde dieser beim FC Augsburg fast ausschliesslich auf dem offensiven Flügel oder direkt hinter den Spitzen eingesetzt. Nun blüht der 24-Jährige in einer Rolle auf, die ihn bei seinem Stammklub Young Boys einst gross machte.

Augsburgs Coach Manuel Baum hat Rieder zuletzt auf der Sechser-Position eingesetzt. Und dies mit Erfolg. Nach dem 1:1-Remis gegen Eintracht Frankfurt findet der Trainer nur lobende Worte für den laufstarken Mittelfeldprofi: «Man holt ihn für eine Position und entwickelt dann gemeinsam eine Fantasie, ob es nicht eine gibt, die besser zu ihm passt. Seitdem er auf der Sechserposition spielt, blüht er fast schon auf.»

Tatsächlich ist Rieder im Zentrum Augsburgs zur spielbestimmenden Figur avanciert. Dass er auch über Offensivqualitäten und eine grosse Flexibilität verfügt, ist positiv. Aus Sicht von Baum macht ihn diese Vielseitigkeit für die Mannschaft insgesamt noch wertvoller.

Die starken Auftritte wird auch der Schweizer Nati-Coach Murat Yakin freudig zur Kenntnis nehmen. Dieser hält grosse Stücke auf den Berner. Auf der Sechser-Position plant er ihn aufgrund der enormen Konkurrenzsituation derzeit allerdings nicht unbedingt ein.