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Kehrtwende bei Nico Paz

Real Madrid lässt Paz wohl noch ein Jahr bei Como

Autor: | Publiziert: 14 Juni, 2026 15:20
Real Madrid lässt Paz wohl noch ein Jahr bei Como

Die Zukunft von Nico Paz scheint vorerst geklärt zu sein. Nachdem lange davon ausgegangen wurde, dass Real Madrid den Mittelfeldspieler bereits in diesem Sommer zurückholen würde, hat sich die Situation laut «Mundo Deportivo» deutlich verändert.

Dem Bericht zufolge ist eine Rückkehr nach Madrid aktuell kein konkretes Thema mehr. Stattdessen soll Paz den Wunsch geäussert haben, noch eine weitere Saison bei Como zu bleiben. Ein entscheidender Faktor ist dabei die erstmalige Teilnahme Comos an der Champions League. Der 21-Jährige sieht offenbar grosse Entwicklungsmöglichkeiten darin, regelmässig auf höchstem europäischem Niveau zu spielen.

Real Madrid soll diesem Wunsch zugestimmt haben. Während die Königlichen ursprünglich planten, ihre Rückkaufoption in Höhe von neun Millionen Euro bereits in diesem Sommer zu ziehen, wird dieser Schritt nun offenbar verschoben. Sollte Madrid Paz erst im Sommer 2027 zurückholen wollen, würde die Rückkaufklausel auf zehn Millionen Euro ansteigen. Zuletzt hatte es noch geheissen, dass die endgültige Entscheidung von Trainer José Mourinho und der Kaderplanung im Mittelfeld abhängen würde. Inzwischen deutet jedoch vieles darauf hin, dass alle Beteiligten einen Verbleib in Como bevorzugen.

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