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José Mourinho macht den Dänen Morten Hjulmand zum Real-Transferziel

Autor: | Publiziert: 13 Juni, 2026 11:32
José Mourinho macht den Dänen Morten Hjulmand zum Real-Transferziel

Der neue Real-Coach José Mourinho möchte in der kommenden Saison den dänischen Mittelfeldspieler Morten Hjulmand für seine Mannschaft verpflichten.

Der 26-jährige Spielmacher läuft seit drei Jahren in Portugal für Sporting auf und ist dort Kapitän der Mannschaft. Mourinho hat ihn in seiner Funktion als Benfica-Cheftrainer in der vergangenen Saison sehr genau beobachten können. Laut «defensacentral.com» ist Hjulmand zu einem Transferziel der Madrilenen avanciert, nachdem ein Transfer von Mateus Fernandes von West Ham United unwahrscheinlich geworden ist.

Der Däne steht bei Sporting bis 2028 unter Vertrag und verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro. Atlético zeigt ebenfalls grosses Interesse an ihm und hat bereits ein 40 Millionen Euro-Angebot abgegeben.

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