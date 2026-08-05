Zwei Dinge stören Real-Stürmer Vinicius in Spanien enorm

Der brasilianische Stürmer Vinicius Junior wird schon den ganzen Sommer über mit einem möglichen Wechsel in Verbindung gebracht. Arsenal soll ihn heftig umgarnen. Ganz abwegig ist ein Transfer des 27-Jährigen nicht. Vor allem zwei Dinge stören ihn in Spanien.

Vinicius ist laut einem Bericht von «Cadena Ser» teilweise enttäuscht darüber, wie er in Spanien behandelt wird. Immer wieder wird er von den Tribünen aus angefeindet. Der Real-Profi ist fest überzeugt, dass ein Teil der spanischen Supporter rassistisch ist. Dies bekommt er immer wieder zu spüren.

Ausserdem ärgert sich Vinicius auch über die spanische Presse. Diese behandelt ihn seiner Meinung nach ungerecht. Die Kritik an ihm sei teilweise ungerechtfertigt oder völlig überzogen. Deshalb macht er sich auch Gedanken über eine Zukunft abseits von Madrid.

Sein aktueller Kontrakt läuft nur noch bis Juni 2027. Real-Präsident Florentino Perez möchte diesen weiterhin verlängern. Solange dies nicht geschieht, ist ein Transfer aber absolut denkbar.