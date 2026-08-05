SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Geht es in die Serie A?

Atubolu-Berater verhandelt in Italien mit zwei Topklubs

Autor: | Publiziert: 5 August, 2026 17:40
Atubolu-Berater verhandelt in Italien mit zwei Topklubs

Der deutsche Torhüter Noah Atubolu ist weiterhin auf Klubsuche. Sein Berater ist nun nach Italien verreist.

Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, verhandelt der Agent dort mit Vertretern von Napoli und Juventus. Beide Klubs beschäftigen sich mit Atubolu. Während in Turin auch der japanische WM-Torhüter Zion Suzuki, der via PSG mittels Leihe kommen könnte, ein heisses Thema ist (4-4-2.ch berichtete), blickt insbesondere Napoli sehr intensiv auf den bisherigen Freiburg-Stammgoalie.

Als Ablöse fordern die Breisgauer, wo der 24-Jährige noch bis Juni 2027 unter Vertrag steht, rund 15 Millionen Euro.

Zunächst wurden für Atubolu vor allem englische Interessenten genannt. Mit Olympique Marseille soll auch ein französischer Klub auf seinen Spuren sein. Der Abschied des Keepers aus Freiburg steht so gut wie fest.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Galatasaray ist gebunden

Napoli hat bei Osimhen-Abgang eine verrückte Klausel einbauen lassen
Keine Rückkehr in die Heimat

Arsenal lässt Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori trotz Interesse nicht gehen
Stürmer hat Anfragen

Martin Terrier könnte Leverkusen sofort verlassen
Stimmt Transfer zu

Oranje-Stürmer Noa Lang wechselt von Napoli in die Türkei
Mehr entdecken
Geht es in die Serie A?

Atubolu-Berater verhandelt in Italien mit zwei Topklubs

5.08.2026 - 17:40
Mit Klub abgesprochen

Romelu Lukaku erscheint bei Napoli nicht zur Saisonvorbereitung

5.08.2026 - 11:55
Für 30 Millionen

Bayer Leverkusen hat den Grimaldo-Nachfolger verpflichtet

5.08.2026 - 10:28
Grosses Interesse aus Istanbul

Neapel ist bei Neres gesprächsbereit

3.08.2026 - 06:52
Napoli gibt Linksverteidiger frei

Gutiérrez wechselt zu Bayer Leverkusen

2.08.2026 - 19:42
Für einen Wechsel freigegeben

Ajax denkt über Rückkehr von Noa Lang nach

2.08.2026 - 14:49
Der Belgier entschiedet nicht allein

Galatasaray hofft auf De Bruyne-Coup

2.08.2026 - 13:45
Noch ein Jahr Vertrag

Inter Miami erneut im Gespräch mit De Bruyne

31.07.2026 - 17:53
Abschied aus Italien steht bevor

Noa Lang vor Rückkehr nach Belgien

29.07.2026 - 19:12
Nur zweite Wahl?

Napoli-Zukunft: Jetzt spricht Berater von Romelu Lukaku

25.07.2026 - 11:50