Atubolu-Berater verhandelt in Italien mit zwei Topklubs

Der deutsche Torhüter Noah Atubolu ist weiterhin auf Klubsuche. Sein Berater ist nun nach Italien verreist.

Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, verhandelt der Agent dort mit Vertretern von Napoli und Juventus. Beide Klubs beschäftigen sich mit Atubolu. Während in Turin auch der japanische WM-Torhüter Zion Suzuki, der via PSG mittels Leihe kommen könnte, ein heisses Thema ist (4-4-2.ch berichtete), blickt insbesondere Napoli sehr intensiv auf den bisherigen Freiburg-Stammgoalie.

Als Ablöse fordern die Breisgauer, wo der 24-Jährige noch bis Juni 2027 unter Vertrag steht, rund 15 Millionen Euro.

Zunächst wurden für Atubolu vor allem englische Interessenten genannt. Mit Olympique Marseille soll auch ein französischer Klub auf seinen Spuren sein. Der Abschied des Keepers aus Freiburg steht so gut wie fest.