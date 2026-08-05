PSG erhöht Angebot für japanischen WM-Goalie

Paris St. Germain arbeitet nach wie vor an einer Verpflichtung des japanischen WM-Torhüters Zion Suzuki und hat nun das Angebot erhöht.

Der 23-jährige gebürtige Amerikaner läuft derzeit für Parma in der Serie A auf. PSG hat das Angebot gemäss übereinstimmenden Berichten nun von 28 auf 35 Millionen Euro erhöht. Der Plan sieht vor, dass PSG Suzuki in der Folge direkt an Juventus verleiht. Die Turiner sind auf Goaliesuche und bei PSG könnte der erst vor Jahresfrist verpflichtete Lucas Chevalier wieder zur Nummer 1 avancieren.

Juve ist selbst nicht in der Lage, die Forderungen von Parma zu erfüllen. Via Paris könnte Suzuki aber doch für die Alte Dame auflaufen, die mit einer neuen Nummer 1 in die kommende Saison gehen wird.