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Ferrazza hat unterschrieben

GC verpflichtet eine 19-jährige italienische Sturmhoffnung

Autor: | Publiziert: 5 August, 2026 15:55
GC verpflichtet eine 19-jährige italienische Sturmhoffnung

Die Grasshoppers verstärken sich mit dem 19-jährigen italienischen Stürmer Diego Ferrazza.

Der Youngster wechselt aus dem Nachwuchs von Spezia Calcio zu den Zürchern und unterzeichnet einen Vertrag bis 2029. Ferrazza wird mit der Rückennummer 20 auflaufen.

GC-CEO Richard Feuz sagt zum Neuzugang: «Einen Perspektivspieler dieses Kalibers langfristig an die Grasshoppers zu binden, ist eine grossartige Möglichkeit für uns. Wir geben ihm die Möglichkeit und die nötige Zeit, sich bei uns zu entwickeln und sich in der Super League zu etablieren. Wir heissen Diego herzlich willkommen bei uns.»

Ferrazza freut sich auf den neuen Klub: «Dass ausgerechnet der renommierteste und prestigeträchtigste Club der Schweiz meine erste Station ausserhalb meiner Heimat ist, erfüllt mich mit Stolz. Gleichzeitig ist es eine grosse Motivation, tagtäglich mein Bestes zu geben und mit GC Zürich erfolgreich zu sein. Ich danke dem Club und freue mich riesig auf den Start.»

Bislang kam der junge Angreifer im Juniorenfussball zum Zug. Nun tätigt er bei den Hoppers den Sprung in den Erwachsenenfussball.

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