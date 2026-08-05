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Der Besiktas-Präsident will Dusan Vlahovic unbedingt verpflichten

Autor: | Publiziert: 5 August, 2026 15:48
Der Besiktas-Präsident will Dusan Vlahovic unbedingt verpflichten

Besiktas möchte sich unbedingt die Dienste des serbischen Angreifers Dusan Vlahovic sichern.

Klubpräsident Serdar Adali bestätigt in einer Medienrunde, dass er an einer Verpflichtung des 26-jährigen Torjägers arbeitet. Vlahovic kann ablösefrei wechseln, nachdem sein Vertrag bei Juventus Ende Juni ausgelaufen ist. Die Bianconeri verhandelten mit ihm noch über einen neuen Kontrakt, konnten sich bezüglich Gehalt allerdings nicht einigen. Die Turiner haben inzwischen mit dem Transfer von Randal Kolo Muani (27) reagiert und haben die Personalie Vlahovic ad acta gelegt.

Dies ist die Chance für Vereine wie Besiktas. Dort war zuletzt auch Mohamed Salah (34) ein Thema. Dieser hat sich aber für den Wechsel zu Trabzonspor entschieden. Bei Vlahovic sind die Erfolgsaussichten noch vorhanden.

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