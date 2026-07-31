Manchester United interessiert an Francisco Conceição

Manchester United hat Gespräche über einen potenziellen Sommertransfer von Francisco Conceição von Juventus Turin aufgenommen. Der 23-jährige portugiesische Flügelspieler steht im Fokus mehrerer europäischer Topklubs.

Laut dem italienischen Transfer-Reporter Nicolo Schira hat Manchester United Kontakt zu Juventus aufgenommen, um weitere Informationen über einen möglichen Deal zu erhalten. Conceição könnte diesen Sommer von Juventus auf einem permanenten Transfer verkauft werden.

«TuttoJuve» berichtet, dass Juventus den Spieler behalten möchte und mindestens 50 Millionen Euro von Manchester Uniteds Co-Eignern, INEOS, fordern wird. Der italienische Klub ist nicht bereit, niedrigere Angebote in Betracht zu ziehen. Conceição gehört nicht zu den Spielern, die während dieses Transferfensters voraussichtlich den Klub verlassen werden.

Laut «Tuttomercato» wächst das Interesse von Manchester United an Conceição. Trainer Michael Carrick ist persönlich an dem Spieler interessiert und hält ihn für geeignet, die Offensive des Klubs zu verbessern. Die Absicht bei Juventus ist es nicht, ihn zu verkaufen, aber wenn ein Angebot eingeht, wird es evaluiert.

Ein Verkauf könnte aus Notwendigkeit in Betracht gezogen werden, wenn keine großen Angebote für andere Spieler wie Gatti, Cambiaso, Kelly, Douglas Luiz und Koopmeiners eingehen. Conceição wird mit etwa 25 Millionen Euro bilanziert und könnte einen decenten Kapitalgewinn generieren.

Neben Manchester United zeigen auch RB Leipzig und Liverpool Interesse an Conceição. Leipzig hat den Flügelspieler als Top-Ziel identifiziert, um Yan Diomandé zu ersetzen, der voraussichtlich zu Real Madrid wechseln wird.

Conceição kam im Sommer 2025 für 32 Millionen Euro von Porto zu Juventus und steht noch bis 2030 unter Vertrag. In zwei Spielzeiten bei Juventus erzielte er 11 Tore und 11 Vorlagen in 82 Partien.