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Juventus zeigt Interesse an Richarlison

Autor: | Publiziert: 26 Juli, 2026 07:15
Juventus zeigt Interesse an Richarlison

Laut «Fanatik» gehört Juventus zu den ernsthaften Kandidaten für Richarlison, allerdings liegt das aktuelle Angebot des Klubs noch unter den Gehaltsvorstellungen des Spielers.

Der 28-Jährige ist weiterhin auf der Suche nach einer langfristigen Lösung. «CaughtOffside» zufolge beobachten auch Fenerbahçe und Juventus die Situation. In Turin wird Richarlison als mögliche Alternative zu Kolo Muani betrachtet, wobei der Franzose weiterhin der erste Wunsch bleibt.

Ein möglicher Deal könnte über die Ablösesumme von 20 bis 25 Millionen Euro laufen, was für Juventus machbar wäre. Richarlisons Gehalt passt ebenfalls in das Budget der „alten Dame“. Ob es zu einem Wechsel kommt, hängt aber auch davon ab, wie sich die Verhandlungen um Kolo Muani entwickeln.

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