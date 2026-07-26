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Spieler will unbedingt weg

Laporte-Anfrage kommt in Barcelona nicht an

Autor: | Publiziert: 26 Juli, 2026 06:17
Laporte-Anfrage kommt in Barcelona nicht an

Laut «Mundo Deportivo» hat Aymeric Laporte in der letzten WM-Phase selbst einen Wechsel nach Barcelona vorgeschlagen, stiess aber auf Ablehnung. Die sportliche Führung plant für die Saison 2026/27 nicht mit dem Innenverteidiger.

Hinzu kommt, dass es keine echte Ausstiegsklausel gibt: Laporte steht noch zwei weitere Jahre unter Vertrag, was eine Verhandlungslösung erforderlich machen würde. Dafür zeigen sich die Blaugrana wenig bereit. Nach den Erfahrungen im „Nico Williams“-Fall in den Sommern 2024 und 2025 will man keine neuen Komplikationen mit Bilbao provozieren.

Die Beziehungen zwischen den Klubs sind ohnehin angespannt, und Barcelona will kein Risiko eingehen. Athletic Bilbao hat laut Sport bereits Anfragen aus Barcelona zurückgewiesen. Der Klub betont zudem, dass die kolportierte Ausstiegsklausel von 12 bis 15 Millionen nicht stimme.

Die tatsächliche Summe liege bei 25 bis 30 Millionen Euro und gelte bis 2028.

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