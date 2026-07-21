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Vom FC Brügge

Barça schnappt sich das belgische Supertalent Jesse Bisiwu

Autor: | Publiziert: 21 Juli, 2026 12:01
Barça schnappt sich das belgische Supertalent Jesse Bisiwu

Der FC Barcelona nimmt das belgische Angreifer Jesse Bisiwu unter Vertrag.

Der 18-Jährige ist aktuell noch an den FC Brügge gebunden. Laut Fabrizio Romano haben sich die Barça-Bosse mit dem belgischen Topklub auf die Ablösemodalitäten geeinigt. Demnach wird Bisiwu für eine Ablöse in Höhe von 8,5 Millionen Euro zu den Katalanen wechseln. Brügge sichert sich ausserdem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent.

Der Flügelstürmer stand beim La Liga-Klub schon länger unter Beobachtung. Nun soll er im eigenen Verein ausgebildet werden. Perspektivisch ist seine Eingliederung in die Profimannschaft geplant. Bisiwu ist auch amtierender belgischer U19-Nationalspieler.

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