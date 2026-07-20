Barcelona plant Verlängerung mit Ferran Torres

Laut den Berichten will Barcelona Ferran Torres grundsätzlich halten und ihm einen neuen Vertrag anbieten. Der Zeitpunkt ist jedoch heikel, weil der Klub wegen der Salary-Cap-Regeln und der Kaderplanung zunächst andere Prioritäten setzen möchte.

Im Raum steht zugleich Interesse von Paris Saint-Germain. Der Franzosen-Klub soll Torres schon länger beobachten und ihn als passende Lösung für die Offensive sehen, während sein aktueller Vertrag noch bis 2027 läuft.

Dazu kommt ein finanzieller Aspekt: Eine Verlängerung würde Barcelona offenbar auch eine variable Zahlung von acht Millionen Euro an Manchester City kosten. Laut den Meldungen gilt das intern aber nicht als Hindernis, vielmehr geht es darum, erst den Sommermarkt zu steuern und danach die Vertragsfrage zu klären.