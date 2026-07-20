SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Der Klub will den Vertrag des Spaniers ausbauen

Barcelona plant Verlängerung mit Ferran Torres

Autor: | Publiziert: 20 Juli, 2026 11:30
Barcelona plant Verlängerung mit Ferran Torres

Laut den Berichten will Barcelona Ferran Torres grundsätzlich halten und ihm einen neuen Vertrag anbieten. Der Zeitpunkt ist jedoch heikel, weil der Klub wegen der Salary-Cap-Regeln und der Kaderplanung zunächst andere Prioritäten setzen möchte.

Im Raum steht zugleich Interesse von Paris Saint-Germain. Der Franzosen-Klub soll Torres schon länger beobachten und ihn als passende Lösung für die Offensive sehen, während sein aktueller Vertrag noch bis 2027 läuft.

Dazu kommt ein finanzieller Aspekt: Eine Verlängerung würde Barcelona offenbar auch eine variable Zahlung von acht Millionen Euro an Manchester City kosten. Laut den Meldungen gilt das intern aber nicht als Hindernis, vielmehr geht es darum, erst den Sommermarkt zu steuern und danach die Vertragsfrage zu klären.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Mehr entdecken
Untersuchungen stehen an

Frenkie de Jong erfährt in Kürze, wie lange er ausfällt

21.07.2026 - 14:45
Vom FC Brügge

Barça schnappt sich das belgische Supertalent Jesse Bisiwu

21.07.2026 - 12:01
Der Klub will den Vertrag des Spaniers ausbauen

Barcelona plant Verlängerung mit Ferran Torres

20.07.2026 - 11:30
Preis festgelegt

Barça öffnet sich doch für Verkauf von Jules Koundé

18.07.2026 - 16:01
Gilt als Sturmoption

Barça-Interesse: Chelsea trifft Entscheidung bei João Pedro

18.07.2026 - 15:11
Tottenham rechnet mit einem Abschied

Barcelona lockt Romero mit Stammplatz

17.07.2026 - 16:29
RB Leipzig in der Pole Position

Fisnik Asllani könnte seinen neuen Klub gefunden haben

16.07.2026 - 16:52
"Freuen uns"

Barça-Boss Laporta bestätigt baldige Ankunft von Karim Adeyemi

13.07.2026 - 10:45
Ablöse als Problem?

Al-Hilal macht Jagd auf Raphinha

12.07.2026 - 20:00
Spanien oder Deutschland?

Barcelona funkt BVB bei Asllani dazwischen

12.07.2026 - 13:01