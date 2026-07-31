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Kommt aus Levante

Real Madrid verpflichtet Carlos Espí

Autor: | Publiziert: 31 Juli, 2026 10:07
Real Madrid verpflichtet Carlos Espí

Real Madrid hat den Transfer von Carlos Espí vom Levante UD offiziell bestätigt. Der 21-jährige Spanier unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2031.

Espí verbrachte drei Spielzeiten beim Levante UD, in denen er 66 Partien bestritt und 20 Tore erzielte. In der vergangenen Saison wurde er als bester U23-Spieler der Liga ausgezeichnet.

Der junge Offensivspieler ist spanischer U19- und U20-Nationalspieler. Mit seiner Verpflichtung stärkt Real Madrid die eigene Offensive und bindet eines der vielversprechendsten Talente des spanischen Fussballs langfristig an den Klub.

Espí gilt als technisch versierter Angreifer mit Torinstinkt und wurde in seiner Zeit beim Levante zu einem der auffälligsten jungen Spieler der Segunda División.

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