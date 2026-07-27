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Nicht erste Wahl

José Mourinho plant bei Real Madrid nicht mit Camavinga

Autor: | Publiziert: 27 Juli, 2026 17:51
José Mourinho plant bei Real Madrid nicht mit Camavinga

Der französische Defensivspezialist Eduardo Camavinga hat bei Real Madrid in dieser Saison einen ganz schweren Stand.

Der 23-Jährige spielt in den Plänen des neuen Trainers José Mourinho offenbar keine zentrale Rolle. Wie Sergi Valentin berichtet, hat der Coach dem Akteur dies inzwischen mitgeteilt. Camavinga war bereits in der vergangenen Saison nicht mehr unbedingt erste Wahl und hatte ausserdem wiederkehrende Verletzungsprobleme.

Nun wäre Real sogar zu einem Verkauf des 29-fachen Nationalspieler bereit. Noch steht Camavinga bei den Königlichen bis 2029 unter Vertrag. Angeblich hat er bislang nicht die Absicht, Madrid zu verlassen. Stattdessen glaubt er weiterhin fest daran, sich durchsetzen zu können.

Camavinga wechselte vor fünf Jahren von Stade Rennes zu Real. Der La Liga-Klub zahlte für seine Dienste mehr als 30 Millionen Euro. Im November 2023 hat der Franzose seinen Vertrag dann vorzeitig verlängert.

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