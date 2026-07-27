Ex-Aarau-Profi Raoul Giger verlängert seinen Vertrag in Polen

Nur ein Jahr nach seiner Ankunft verlängert der Schweizer Rechtsverteidiger Raoul Giger seinen Vertrag beim polnischen Erstligisten Wisla Krakau bereits.

Der gebürtige Aarauer hat sich in der Mannschaft sehr schnell als Fixstarter auf der rechten Abwehrseite etabliert. Der ursprünglich bis 2027 laufende Kontrakt wurde nun vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert – ein klarer Vertrauensbeweis der Klubführung.

Der Rechtsfuss lief nach seiner Zeit bei Stammklub FC Aarau in der Schweiz auch während drei Jahren für Lausanne-Sport auf, ehe vor Jahresfrist sein Wechsel in den Osten folgte. Dieser hat sich definitiv ausgezahlt.