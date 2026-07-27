SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Hat überzeugt

Ex-Aarau-Profi Raoul Giger verlängert seinen Vertrag in Polen

Autor: | Publiziert: 27 Juli, 2026 17:35
Ex-Aarau-Profi Raoul Giger verlängert seinen Vertrag in Polen

Nur ein Jahr nach seiner Ankunft verlängert der Schweizer Rechtsverteidiger Raoul Giger seinen Vertrag beim polnischen Erstligisten Wisla Krakau bereits.

Der gebürtige Aarauer hat sich in der Mannschaft sehr schnell als Fixstarter auf der rechten Abwehrseite etabliert. Der ursprünglich bis 2027 laufende Kontrakt wurde nun vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert – ein klarer Vertrauensbeweis der Klubführung.

Der Rechtsfuss lief nach seiner Zeit bei Stammklub FC Aarau in der Schweiz auch während drei Jahren für Lausanne-Sport auf, ehe vor Jahresfrist sein Wechsel in den Osten folgte. Dieser hat sich definitiv ausgezahlt.

Mehr Dazu
Aus Norwegen

Exklusiv: Aarau lehnt Angebot für David Acquah ab
Schweiz und Italien

Exklusiv: Luzerner Mittelfeldroulette – 4 Kandidaten unter Beobachtung
Für Mission Aufstieg

Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen
"Fand kein Gehör"

Aarau-Neuzugang Vladi mit Seitenhieb gegen FCSG-Coach Enrico Maassen
Leihe mit Kaufoption

Rückkehr perfekt: Shkelqim Vladi ist wieder beim FC Aarau
Mehr entdecken
Hat überzeugt

Ex-Aarau-Profi Raoul Giger verlängert seinen Vertrag in Polen

27.07.2026 - 17:35
Vereinsloser Innenverteidiger

Exklusiv: Der FC Aarau schnappt sich Jasper van der Werff

16.07.2026 - 18:01
Aufstieg in die Super League

GC verpflichtet Goalie Marvin Hübel – Aarau hat bereits Ersatz

16.07.2026 - 14:26
Neuzugang

Der FC Thun schnappt sich Aarau-Profi Nassim Zoukit

14.07.2026 - 18:41
Neues Abenteuer

Ex-Winti- und Aarau-Profi Randy Schneider wechselt nach Andorra

14.07.2026 - 14:38
Goalie wechselt

Der FC Aarau verliert Stammkeeper Marvin Hübel an GC

13.07.2026 - 15:58
Neue Nummer 1 gesucht

Der FC Luzern könnte sich Aarau-Goalie Marvin Hübel krallen

9.07.2026 - 11:08
In die 1. Liga

Der FC Aarau schickt ein Defensiv-Duo zum FC Baden

7.07.2026 - 15:29
Aarau greift zu

Der kroatische Torjäger Roko Baturina wechselt in die Schweiz

6.07.2026 - 14:45
Eliah Jordan unterschreibt

Ein Testspieler des FC Basel bekommt beim FC Aarau einen festen Vertrag

6.07.2026 - 14:32