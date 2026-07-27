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FC Lugano gibt 16-jährigem Supertalent Nathan Montorfano den 1. Profivertrag

Autor: | Publiziert: 27 Juli, 2026 17:28
FC Lugano gibt 16-jährigem Supertalent Nathan Montorfano den 1. Profivertrag

Der gerade einmal 16-jährige Innenverteidiger Nathan Montorfano hat beim FC Lugano seinen ersten Profivertrag unterzeichnet.

Der Youngster stammt aus der eigenen Nachwuchsabteilung und wird von den Tessinern nun bis 2029 gebunden, wie sie mitteilen. Montorfano kam bislang in der U16 zum Zug. Auf diese Saison hin wurde er in die U19 integriert. Auch erste Profieinsätze sind nicht ausgeschlossen. Montorfano ist ein starker Zweikämpfer und hat auch Qualitäten in der Spielauslösung.

Im Tessin glaubt man fest an das Potential des Talents.

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