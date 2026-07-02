Lugano-Stürmer Alexandre Parsemain verlässt den Klub endgültig

Gerad einmal zwölf Partien bestritt Stürmer Alexandre Parsemain für den FC Lugano. Nun verlässt der 23-Jährige die Tessiner endgültig.

Der Angreifer aus Martinique schliesst sich dem portugiesischen Erstligisten Moreirense an. Zuletzt war Parsemain für die Rückrunde bereits nach Frankreich an Caen ausgeliehen.

«Wir danken Alexandre für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für dieses neue Abenteuer», lassen sich die Tessiner nun in einer Mitteilung zitieren. Insgesamt stand Parsemain in Lugano nur ein Jahr unter Vertrag. Bei seinem neuen Verein unterschreibt er bis 2030.