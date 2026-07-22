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Die Einigung ist da

Lugano verliert Stürmer Georgios Koutsias an Portugiesen-Klub

Autor: | Publiziert: 22 Juli, 2026 13:20
Lugano verliert Stürmer Georgios Koutsias an Portugiesen-Klub

Der griechische Angreifer Georgios Koutsias verlässt den FC Lugano kurz vor Saisonstart.

Der 22-jährige Stürmer schliesst sich laut «Blick» dem portugiesischen Erstligisten FC Famalicão an. Entsprechende Gespräche laufen bereits seit mehreren Wochen, nun wurde eine Einigung erzielt. Koutsias hat sich demnach bereits von seinen Teamkollegen im Tessin verabschiedet.

Für den Offensivspieler dürfte eine siebenstellige Ablöse fliessen. Koutsias stiess Anfang 2025 von Partnerklub Chicago Fire nach Lugano und bestritt insgesamt 51 Super League-Partien (12 Tore). Für Aufsehen sorgte ein heftiger Streit mit Sturmkollege Kevin Behrens in der Vorbereitung zur vergangenen Rückrunde. Seither stand Koutsias auf dem Sprung, den er nun auch vollzieht.

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