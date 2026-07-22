Maximilian Wöber kehrt erneut in die Bundesliga zurück

Der österreichische Verteidiger Maximilian Wöber kehrt ein weiteres Mal in die Bundesliga zurück.

Nachdem der Profi von Leeds United die vergangene Spielzeit auf Leihbasis für Werder Bremen auflief, schliesst er sich laut «Sky» Schalke 04 an. Wöber hat den Medizincheck für den Wechsel nach Gelsenkirchen sogar schon absolviert. In Kürze wird er einen Vertrag als Schalker unterzeichnen.

Der 28-Jährige hat bislang 27 Bundesligapartien bestritten. Als Linksfuss entspricht er den Anforderungen der Schalker bei der Verteidigersuche.