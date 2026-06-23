Werder hat Inter-Talent Akinsanmiro auf dem Zettel

Der SV Werder Bremen arbeitet offenbar an einer Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Nach aktuellen Berichten aus Deutschland beschäftigen sich die Grün-Weissen mit Ebenezer Akinsanmiro von Inter Mailand. Der 21-jährige Nigerianer gilt als eines der interessanten Entwicklungstalente im Kader der Nerazzurri.

Werder ist dabei nicht allein. Auch Borussia Mönchengladbach sowie Bologna sollen die Situation des Mittelfeldspielers aufmerksam verfolgen. Akinsanmiro verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis bei Pisa SC und sammelte dort wichtige Erfahrung auf höchstem Niveau. In 24 Serie-A-Partien kam er regelmässig zum Einsatz und steuerte eine Vorlage bei. Eigentlich schien ein dauerhafter Verbleib in Pisa bereits wahrscheinlich. Ein Transfer für rund 7,5 Millionen Euro soll jedoch aufgrund eines bürokratischen Fehlers gescheitert sein. Zuvor war von einer Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro sowie einer Rückkaufoption für Inter die Rede gewesen.

Nun könnte sich für Werder eine neue Chance ergeben. Inter soll für einen festen Transfer aktuell bis zu zehn Millionen Euro verlangen. Angesichts eines Marktwerts von rund sieben Millionen Euro liegt die Forderung zwar im oberen Bereich, bewegt sich aber noch in einem Rahmen, der für mehrere Bundesligisten interessant sein dürfte. Besonders spannend für Werder: Verschiedene Berichte gehen davon aus, dass ein Wechsel nach Deutschland derzeit realistischer erscheint als ein Verbleib in der Serie A.

Mit seiner Dynamik, Athletik und Entwicklungsperspektive würde Akinsanmiro gut in das Profil junger, entwicklungsfähiger Spieler passen, auf das Werder in den vergangenen Jahren verstärkt gesetzt hat. Ob Bremen allerdings bereit ist, die von Inter geforderte Ablöse zu zahlen, dürfte entscheidend für den weiteren Verlauf der Personalie werden.