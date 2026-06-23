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Livaković vor Fenerbahce-Abschied

Autor: | Publiziert: 23 Juni, 2026 08:45
Livaković vor Fenerbahce-Abschied

Die Zukunft von Dominik Livaković bleibt eines der spannendsten Themen auf dem türkischen Transfermarkt. Der Torhüter von Fenerbahçe soll zu den Spielern gehören, die den Verein im Sommer verlassen könnten. Entsprechend wächst die Zahl der Interessenten.

Aktuell wird vor allem Beşiktaş Istanbul mit dem kroatischen Nationalkeeper in Verbindung gebracht. Der Stadtrivale sucht nach einem neuen Torwart und soll bereits erste Gespräche geführt haben, um die Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers auszuloten. Doch Beşiktaş ist längst nicht der einzige Interessent. Aus Italien wurden zuletzt Torino und Genoa genannt. Zudem soll auch Crystal Palace aus der Premier League die Situation beobachten.

Besonders emotional wäre allerdings eine Rückkehr zu Dinamo Zagreb. Klubchef Zvonimir Boban soll Livaković zur absoluten Priorität erklärt haben und ihn unbedingt zurück nach Zagreb holen wollen. Laut Berichten wurde bereits Kontakt zu Fenerbahçe aufgenommen. Dabei kursiert eine mögliche Ablöse von drei Millionen Euro. Ob ein offizielles Angebot tatsächlich abgegeben wurde, ist jedoch umstritten. Während türkische Medien berichten, Fenerbahçe habe ein entsprechendes Angebot bereits abgelehnt, heisst es aus Kroatien, Dinamo habe bislang gar kein offizielles Angebot eingereicht.

Zudem soll aus Zagreb zu hören sein, dass man ohnehin nicht bereit sei, eine derart hohe Summe zu zahlen. Die Situation bleibt daher offen. Klar scheint lediglich, dass Livaković bei mehreren Vereinen auf dem Zettel steht und ein Abschied aus Istanbul im Sommer durchaus realistisch ist.

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