SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Darf nicht gehen

Trotz grossem Interesse: Barça erteilt Talent Wechselverbot

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 31 Januar, 2026 16:10
Trotz grossem Interesse: Barça erteilt Talent Wechselverbot

An einem Talent aus eigenem Hause soll grosses Interesse von einem anderen Klub bestehen. Barça erteilt allerdings ein Wechselverbot.

Der FC Barcelona hat einem Talent aus La Masia ein Wechselverbot erteilt. Die «Sport» berichtet, dass ein möglicher Transfer von Dani Rodríguez vorerst auf Eis gelegt wurde. Mit Dinamo Zagreb hat ein Klub grosses Interesse an einer Zusammenarbeit, die Kroaten müssen hinter der Sache aber offenbar einen Haken machen.

Barça hat volles Vertrauen in Dani und ist der Meinung, dass er im Verlauf dieser Saison für die erste Mannschaft noch nützlich sein könnte. In der vergangenen Saison gab es in der zweiten Hälfte erhebliche Verletzungsausfälle. Trainer Hansi Flick könnte dann auf den 20-Jährigen setzen, von dem er eine hohe Meinung haben soll.

Danis Situation wird im Sommer neu bewertet. Sein Vertrag läuft bis 2027, daher sind Gespräche zu erwarten, wahrscheinlich mit dem Ziel, eine Verlängerung auszuhandeln.

Der offensive Flügelspieler kommt diese Saison für die zweite Mannschaft von Barça auf starke neun direkte Torbeteiligungen in 18 Meisterschaftsspielen. In der Champions League stand Dani einmal im Kader.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Mehr entdecken
Darf nicht gehen

Trotz grossem Interesse: Barça erteilt Talent Wechselverbot

31.01.2026 - 16:10
bis 2031

Barça macht die Verlängerung mit Fermin Lopez perfekt

30.01.2026 - 16:17
Transfer geglückt

Barça sticht die Bayern bei ägyptischem Supertalent aus

30.01.2026 - 11:04
Verbesserungspotential

Barça-Coach Hansi Flick kritisiert João Cancelo nach Startelfdebüt

26.01.2026 - 18:50
Im Sommer

Bernardo Silva plant angeblich Mega-Wechsel von ManCity zu Barça

26.01.2026 - 09:45
Darf er oder nicht?

Chaos um ersten ter Stegen-Einsatz in Girona

26.01.2026 - 09:13
Identifikationsfigur

Barcelona will mit Fermín López verlängern – deutliche Aufwertung geplant

25.01.2026 - 11:33
Gegen Konkurrenz durchgesetzt

Barcelona vor Verpflichtung von Norwich-Talent Ajay Tavares

25.01.2026 - 09:50
100-Millionen-Transfer?

Arsenal soll Gespräche wegen Barça-Wunschspieler Julián Alvarez führen

24.01.2026 - 16:21
Gipfeltreffen abgehalten

Barça arbeitet an exorbitant wichtiger Vertragsverlängerung

24.01.2026 - 10:20