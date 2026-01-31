Trotz grossem Interesse: Barça erteilt Talent Wechselverbot

An einem Talent aus eigenem Hause soll grosses Interesse von einem anderen Klub bestehen. Barça erteilt allerdings ein Wechselverbot.

Der FC Barcelona hat einem Talent aus La Masia ein Wechselverbot erteilt. Die «Sport» berichtet, dass ein möglicher Transfer von Dani Rodríguez vorerst auf Eis gelegt wurde. Mit Dinamo Zagreb hat ein Klub grosses Interesse an einer Zusammenarbeit, die Kroaten müssen hinter der Sache aber offenbar einen Haken machen.

Barça hat volles Vertrauen in Dani und ist der Meinung, dass er im Verlauf dieser Saison für die erste Mannschaft noch nützlich sein könnte. In der vergangenen Saison gab es in der zweiten Hälfte erhebliche Verletzungsausfälle. Trainer Hansi Flick könnte dann auf den 20-Jährigen setzen, von dem er eine hohe Meinung haben soll.

Danis Situation wird im Sommer neu bewertet. Sein Vertrag läuft bis 2027, daher sind Gespräche zu erwarten, wahrscheinlich mit dem Ziel, eine Verlängerung auszuhandeln.

Der offensive Flügelspieler kommt diese Saison für die zweite Mannschaft von Barça auf starke neun direkte Torbeteiligungen in 18 Meisterschaftsspielen. In der Champions League stand Dani einmal im Kader.