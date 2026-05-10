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Emery plant Millionen-Offerte für Barcelona-Star

Autor: | Publiziert: 10 Mai, 2026 14:54
Emery plant Millionen-Offerte für Barcelona-Star

Aston Villa beschäftigt sich offenbar intensiv mit Ferran Torres vom FC Barcelona. Laut «Fichajes» bereitet das Team von Trainer Unai Emery ein Angebot in Höhe von rund 65 Millionen Euro für den spanischen Nationalspieler vor.

Torres zählt weiterhin zum festen Bestandteil des Barça-Kaders, dennoch wird seine Zukunft intern diskutiert. Hintergrund ist seine Vertragssituation: Der Offensivspieler geht in das letzte Jahr seines aktuellen Arbeitspapiers, wodurch ein Verkauf für die Katalanen wirtschaftlich interessant werden könnte.

Allerdings verspürt Barcelona keinen akuten Verkaufsdruck. Ein Abschied kommt offenbar nur infrage, wenn der Klub durch den Transfer genügend finanzielle Mittel generieren und gleichzeitig Raum für neue Verpflichtungen schaffen kann. Aston Villa könnte mit einer hohen Ablöse genau diesen Punkt treffen und den Katalanen eine ernsthafte Entscheidung abverlangen.

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