Alessandro Bastoni hakt Barça-Wechsel nahezu ab

Seit Wochen gibt es Gerüchte über einen allfälligen Wechsel von Alessandro Bastoni zu Barça. Dieser wird wohl sehr wahrscheinlich nicht über die Bühne gehen.

Der FC Barcelona möchte im Sommer einen linksfüssigen Innenverteidiger unter Vertrag nehmen, die Wunschlösung hierfür heisst schon seit Langem Alessandro Bastoni. Doch zu einer Veränderung an die katalanische Mittelmeerküste wird es wohl nicht kommen.

Schon vor wenigen Tagen hiess es, dass Bastoni die Geduld mit Barça verliere. Offenbar scheitert der Deal nicht nur an den bisher nicht konkreten Bemühungen der Blaugrana.

Wie der «Corriere dello Sport» berichtet, ist Bastoni gar nicht gewillt, Inter Mailand zu verlassen. Die Verbundenheit des 27-Jährigen zu den Nerazzurri sei nach wie vor sehr stark. Darüber hinaus war und ist Inter weiterhin nicht offen für einen möglichen Transfer.

Die Mailänder Verantwortlichen hatte stets öffentlich betont, Bastoni unter keinen Umständen abgeben zu wollen. Dessen Fokus liege nun auf der restlichen Saison mit Inter. Die Nerazzurri krönten sich vergangene Woche zum Meister der Serie A.