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Federico Dimarco bricht einen fabelhaften Serie A-Rekord

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 April, 2026 11:08
Federico Dimarco bricht einen fabelhaften Serie A-Rekord

Der italienische Linksverteidiger Federico Dimarco hat am Wochenende einen Serie A-Rekord gebrochen.

Der 28-Jährige hat beim 2:2-Remis gegen den FC Torino seine Torvorlagen Nummer 17 & 18 beigesteuert. Damit hat er den bisherigen Rekord von 16 des früheren Atalanta-Profis Papu Gomez (Saison 2019/20) übertroffen. Und dies als nomineller Verteidiger. Dimarco kann durch seine Offensivproduktion einmal mehr enorm überzeugen.

Wichtiger dürfte dem Linksfuss aber der Scudetto mit Inter sein, der unmittelbar bevorsteht. Die Nerazzurri mit den beiden Schweizern Yann Sommer und Manuel Akanji könnten sogar das Double holen. Im Final der Coppa Italia stehen sie nämlich auch.

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