Sandro Burki sagt dem FC Basel wohl ab

Der FC Basel treibt die Suche nach einem neuen Sportchef voran – und muss im Rahmen dessen eine Absage zur Kenntnis nehmen. Sandro Burki wird den vakanten Posten angeblich nicht antreten.

Nachdem der FC Basel kommuniziert hat, dass Daniel Stucki den Verein im Sommer verlassen werde, läuft die Suche nach einem Nachfolger. Als Wunschkandidat wurde zuletzt Sandro Burki gehandelt.

Wie der «Blick» berichtet, wird Burki aber wahrscheinlich nicht den vakanten Posten übernehmen. Das hängt offenbar mit einer ultimativen Beförderung bei seinem aktuellen Klub, dem FC Aarau, zusammen. Dort ist Burki bereits seit 2017 in verschiedenen Positionen tätig.

Dem Bericht zufolge soll Burki am Freitag vor Aaraus 5:1-Heimsieg gegen Stade Nyonnais bei einer Sitzung grünes Licht vom Verwaltungsrat bekommen haben, dass er künftig Geschäftsführer und Präsident in Personalunion werden kann. Beim Klub ist man überzeugt, dass man Burki damit in Aarau behalten könne.

Die Basler Entscheidungsträger müssen sich nun offenbar auf die Suche nach einem neuen Kandidaten machen, haben aber einige Profile im Hintergrund. Unlängst war unter anderem der ehemalige Lugano-Boss Carlos da Silva gehandelt worden.