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Ein Jahr vor Vertragsende

Paukenschlag beim FC Basel: Daniel Stucki verlässt den Klub

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 28 April, 2026 14:32
Paukenschlag beim FC Basel: Daniel Stucki verlässt den Klub

Sportdirektor Daniel Stucki verlässt den FC Basel im Sommer, obwohl sein Vertrag noch eine weitere Saison laufen würde.

Dies bestätigt der Super League-Klub am frühen Dienstagnachmittag. Die vorzeitige Trennung erfolgt auf expliziten Wunsch von Stucki, teilt der FCB mit. Der Klub akzeptiert die Entscheidung.

Der 44-jährige Basler stiess im Sommer 2020 zum FCB und war zunächst als Co-Trainer der U21 tätig. Später übernahm er die Leitung der Nachwuchsabteilung. Im Mai 2024 trat er schliesslich seinen aktuellen Posten als Sportdirektor an. In der vergangenen Saison war er massgeblich am Doublegewinn beteiligt.

«Nach sechs unglaublich intensiven Jahren beim FCB, verbunden mit sehr viel Leidenschaft und Einsatz, ist der Moment für mich gekommen, eine neue Herausforderung zu suchen. Ob diese im Fussball oder auch ausserhalb liegt, möchte ich mir zum jetzigen Zeitpunkt noch offenlassen. Ich möchte mich bei David Degen und dem gesamten Verwaltungsrat herzlich dafür bedanken, dass sie mir die Chance gegeben haben, zunächst im Nachwuchs und dann auch als Sportdirektor Fuss zu fassen, Verantwortung zu übernehmen und jeweils eine hochspannende Führungsfunktion einzunehmen. Dies war keine Selbstverständlichkeit und ich habe das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, sehr geschätzt», kommentiert Stucki seinen Abgang.

Verwaltungsratspräsident David Degen erklärt: «Mit Dani Stucki verliert der Club nicht nur einen sehr guten Sportchef, sondern auch einen tollen Menschen, der im Nachwuchs, im Sport und auch auf der Geschäftsstelle sehr geschätzt war. Im Namen des Verwaltungsrates und des gesamten Clubs möchte ich mich bei Dani herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz bedanken und wünsche ihm für seine private wie auch berufliche Zukunft nur das Beste.»

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