Stephan Lichtsteiner wurde von Stucki-Aus überrascht

Für Basels Trainer Stephan Lichtsteiner kam die Ankündigung des vorzeitigen Abschieds von Sportchef Daniel Stucki in dieser Woche höchst überraschend.

Der FCB-Coach wusste im Vorfeld nichts davon, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen den FC Thun beteuert: «Es war schon sehr überraschend.» Gleichzeitig bedauert Lichtsteiner das Aus von Stucki, der massgeblich an seiner Inthronisierung als Cheftrainer Anfang des Jahres beteiligt war.

Letztlich habe Stucki grossen Anteil am Doublegewinn der Bebbi in der Vorsaison gehabt. Auch für die Mannschaft sei die Entscheidung Stuckis unerwartet gekommen.

Der scheidende Sportchef erklärte in einem Statement, dass er nach sechs intensiven Jahren beim FCB eine neue Herausforderung suche. Noch lässt er offen, ob diese im Fussball oder ausserhalb liegt.