Xherdan Shaqiri hat gegen Thun überraschenderweise Einsatzchancen

Eigentlich galt die Saison für Xherdan Shaqiri nach einer Oberschenkelverletzung bereits als beendet. Das 34-jährige Kraftpaket könnte aber bereits am Samstag gegen den FC Thun sein Comeback geben.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie wurde Shaqiri nämlich als «fraglich» und nicht als «out» bezeichnet. Demnach ist ein Einsatz des Spielgestalters nicht gänzlich ausgeschlossen.

Der FCB hätte einen Shaqiri nach einem ziemlich uninspirierten Auftritt gegen den FC Sion (0:2) bitter nötig. Ob er tatsächlich schon wieder ausreichend fit ist, wird sich am Samstagabend zeigen. Thun kann sich mit einem Sieg im St. Jakob-Park ausgerechnet beim noch amtierenden Champion zum neuen Meister küren.