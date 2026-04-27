Der vom FC Basel verliehene Adrian Barisic verpasst die WM

Der bosnische Abwehrspieler Adrian Barisic verpasst die Weltmeisterschaft.

Der 24-jährige Innenverteidiger hat sich in einem Ligaspiel Ende Februar an den Adduktoren verletzt und musste sich nun einer Operation unterziehen. Eine konservative Therapie brachte nicht den erwünschten Erfolg. Barisic wird wohl rund drei Monate pausieren müssen. Für seinen Verein SC Braga kann er in dieser Saison nicht spielen. Und auch eine WM-Teilnahme mit Bosnien und Herzegowina ist ausgeschlossen.

«Leider ist mein Traum von der Weltmeisterschaft aufgrund dieser Verletzung geplatzt. Auch wenn es schwer zu akzeptieren ist, bin ich stolz darauf, Teil dieser Reise gewesen zu sein und meinen kleinen Beitrag zu diesen Qualifikationsspielen geleistet zu haben», schreibt Barisic auf Instagram. Er fügt an: «Jetzt ist es an der Zeit, mich auf meine körperliche und geistige Gesundheit zu konzentrieren und den Rehabilitationsprozess mit klarem Kopf zu durchlaufen.»

Zum FC Basel wird Barisic im Sommer höchstwahrscheinlich nicht mehr zurückkehren. Die Kaufoption von Braga ist bindend und tritt trotz der Verletzung im Sommer in Kraft.