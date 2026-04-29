Nächster Matchball in Basel: FC Thun informiert über Public Viewing und Meister-Nacht

Der FC Thun hat am vergangenen Wochenende gleich zwei Chancen verpasst, vorzeitig Meister zu werden. Es warten weitere. Die nächste am kommenden Samstag, wenn die Berner Oberländer beim FC Basel zu Gast sind. Wiederum wird in der heimischen Stockhorn Arena ein Public Viewing stattfinden.

Gewinnt Thun im Basler St. Jakob-Park, ist die Mannschaft von Mauro Lustrinelli vorzeitig Schweizer Meister. Wie der designierte Meister am Mittwoch mitteilt, gibt es im heimischen Stadion ein Public Viewing ohne Eintrittsgebühr. Die Arena öffnet um 19 Uhr. Essens- und Trinkstände sind geöffnet. Die Partie im Basler St. Jakob-Park beginnt um 20.30 Uhr.

Für Thun ist ein Sieg in Basel Pflicht, um den Meistertitel vorzeitig zu sichern. Für diesen Fall wurden wieder Vorbereitungen getroffen: Es gäbe nach Eintreffen er Fanzüge um ungefähr 0.30 Uhr einen Fanumzug vom Bahnhof Thun auf den Rathausplatz.

Auf dem Rathausplatz fände eine spontane Meisterfeier statt, an der dann auch die Mannschaft teilnimmt. Die Stadt Thun bewilligt wiederum eine Freinacht.

Tritt dieses Traumszenario nicht ein, könnte das Team von Trainer Mauro Lustrinelli tags darauf Sofa-Meister werden, sofern der FC St. Gallen zu Hause gegen Sion nicht gewinnt. Auch für diesen Fall sind Feierlichkeiten in der Stadt vorbereitet.