Der FC Basel muss seine Stadiontouren umstellen
Der FC Basel musste seine Stadiontouren nach dem verheerenden Brand im Kabinentrakt zunächst komplett absagen. Bald kehren sie zurück – allerdings in eingeschränkter Form.
Ab dem 2. Mai gibt es für Interessierte wieder die Möglichkeit, Stadiontouren zu besuchen. Die neu angebotene Tour ist verkürzt und die Preise wurden angepasst.
Statt bislang rund 75 Minuten dauert der Rundgang neu noch rund eine Stunde. Die Tour führt über das Media Center, in die Muttenzerkurve, ins Materiallager, an den Spielfeldrand entlang zu den Trainerbänken und schliesslich in den Hospitality-Bereich. Die Kabine ist aufgrund der Brandschäden natürlich nicht mehr Teil der Tour.
Öffentliche Stadiontouren und Themenführungen sind im Moment noch nicht möglich. Dies könnte sich in Zukunft aber wieder ändern.
ℹ️ . ü ️
Aufgrund des Brands im Kabinentrakt des St. Jakob-Parks können zurzeit keine Stadiontouren angeboten werden. Ab dem 2. Mai 2026 gibt es aber wieder die Möglichkeit, solche in… pic.twitter.com/5pWTwJt6vI
— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) April 24, 2026