SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nach Brand in Kabinentrakt

Der FC Basel muss seine Stadiontouren umstellen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 April, 2026 13:48
Der FC Basel muss seine Stadiontouren umstellen

Der FC Basel musste seine Stadiontouren nach dem verheerenden Brand im Kabinentrakt zunächst komplett absagen. Bald kehren sie zurück – allerdings in eingeschränkter Form.

Ab dem 2. Mai gibt es für Interessierte wieder die Möglichkeit, Stadiontouren zu besuchen. Die neu angebotene Tour ist verkürzt und die Preise wurden angepasst.

Statt bislang rund 75 Minuten dauert der Rundgang neu noch rund eine Stunde. Die Tour führt über das Media Center, in die Muttenzerkurve, ins Materiallager, an den Spielfeldrand entlang zu den Trainerbänken und schliesslich in den Hospitality-Bereich. Die Kabine ist aufgrund der Brandschäden natürlich nicht mehr Teil der Tour.

Öffentliche Stadiontouren und Themenführungen sind im Moment noch nicht möglich. Dies könnte sich in Zukunft aber wieder ändern.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
Nach Brand in Kabinentrakt

Der FC Basel muss seine Stadiontouren umstellen

24.04.2026 - 13:48
Muskelverletzung

FCB-Schock: Xherdan Shaqiri fällt für das Saisonfinale aus

24.04.2026 - 11:31
FC Bayern, BVB und Co.

Exklusiv: Europas Elite hinter Winti-Juwel Ifeanyichukwu Onwuzulike her

24.04.2026 - 10:50
Ein Millionenbetrag

Das strukturelle Defizit des FC Basel ist weiterhin enorm

24.04.2026 - 10:33
Im Sommer ist Schluss

FCB-Goalie Marwin Hitz verkündet sein Karriereende und hat wichtige Botschaft

23.04.2026 - 17:52
Entscheidung offen

Der HSV hat für die Kaufoption von FCB-Stürmer Philip Otele eine Deadline

23.04.2026 - 09:16
Spielt noch in der Heimat

FCB-Sportchef Stucki blickt auf kosovarischen Goalie Altin Gjokaj

22.04.2026 - 17:50
Für die kommende Saison

Ex-FCB-Profi Leon Avdullahu & Albian Hajdari werden bei Hoffenheim befördert

22.04.2026 - 15:33
In Absprache mit der Liga

Der FC Basel hat seine Lösung für die Heimspiele nach Kabinenbrand gefunden

22.04.2026 - 14:31
In der MLS

Ex-YB- und FCB-Coach Raphael Wicky droht bereits der Rauswurf

21.04.2026 - 15:17