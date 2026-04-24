Der FC Basel muss seine Stadiontouren umstellen

Der FC Basel musste seine Stadiontouren nach dem verheerenden Brand im Kabinentrakt zunächst komplett absagen. Bald kehren sie zurück – allerdings in eingeschränkter Form.

Ab dem 2. Mai gibt es für Interessierte wieder die Möglichkeit, Stadiontouren zu besuchen. Die neu angebotene Tour ist verkürzt und die Preise wurden angepasst.

Statt bislang rund 75 Minuten dauert der Rundgang neu noch rund eine Stunde. Die Tour führt über das Media Center, in die Muttenzerkurve, ins Materiallager, an den Spielfeldrand entlang zu den Trainerbänken und schliesslich in den Hospitality-Bereich. Die Kabine ist aufgrund der Brandschäden natürlich nicht mehr Teil der Tour.

Öffentliche Stadiontouren und Themenführungen sind im Moment noch nicht möglich. Dies könnte sich in Zukunft aber wieder ändern.