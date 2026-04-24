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Exklusiv: Europas Elite hinter Winti-Juwel Ifeanyichukwu Onwuzulike her

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 24 April, 2026 10:50
Exklusiv: Europas Elite hinter Winti-Juwel Ifeanyichukwu Onwuzulike her

Der FC Winterthur wird sich im Sommer extrem schwertun, Ifeanyichukwu Onwuzulike zu halten. Für das Juwel interessiert sich die europäische Crème de la Crème, unter anderem der FC Bayern und der BVB.

Ifeanyichukwu Onwuzulike wartet beim FC Winterthur zwar noch auf sein Profidebüt. Der 16-Jährige ist mittlerweile aber nicht nur mehr ausschliesslich Insidern bekannt.

Der aktuelle U17-Nationalspieler der Schweiz hat in Fussballeuropa einen grossen Markt, viele Klubs aus der europäischen Upperclass haben bereits ihr Interesse hinterlegt.

Nach Informationen von 4-4-2.ch beschäftigen sich unter anderem der FC Bayern, Borussia Dortmund sowie die City Football Group mit einem Transfer von Onwuzulike. Die Interessenten kommen aus aller Herren Länder, Red Bull Salzburg und Benfica sollen ausserdem grosse Bewunderer sein.

Ifeanyichukwu Onwuzulike: Wechsel zum FC Basel offen

4-4-2.ch berichtete schon im Oktober vergangenen Jahres, dass sich aus der Schweiz der FC Basel und der FC St. Gallen nach Onwuzulike strecken. Beim FCB soll jedoch inzwischen die Entscheidung gereift sein, dem eigenen Ausnahmetalent Noah Kakor mit einem Onwuzulike-Transfer nicht den Karriereweg verbauen zu wollen.

Der grossgewachsene Innenverteidiger gilt als eines der vielversprechenden Talente nicht nur seines Jahrgangs, sondern einer ganzen Generation.

Onwuzulike wird in der Branche eine schillernde Karriere prophezeit. Der Youngster verfügt unter anderem über einen starken linken Fuss und hat im Nachwuchs des Schweizer Verbands bislang sämtliche Altersstufen durchlaufen.

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