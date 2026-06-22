Martial sucht Neustart in Frankreich

Die Karriere von Anthony Martial steht vor einem weiteren Wendepunkt. Der ehemalige französische Nationalspieler hat sich mit CF Monterrey auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Sein Vertrag wäre eigentlich noch bis 2027 gelaufen, nun ist der 30-Jährige ablösefrei auf dem Markt.

Martials Wunsch ist klar: Er möchte nach Frankreich zurückkehren und seine Karriere in der Ligue 1 fortsetzen. Sein Umfeld soll den Angreifer bereits mehreren französischen Vereinen angeboten haben. Die Resonanz fällt bislang jedoch verhalten aus. Trotz seines prominenten Namens und seiner Erfahrung gestaltet sich die Suche nach einem neuen Klub schwierig.

Ein wesentlicher Grund sind offenbar die finanziellen Vorstellungen des Spielers. Mehrere Vereine sollen vor den hohen Gehaltsforderungen zurückschrecken. Hinzu kommt, dass Martial in den vergangenen Jahren sportlich nicht mehr an seine stärksten Zeiten anknüpfen konnte. In der Saison 2025/26 kam der ehemalige Stürmer von Manchester United in 17 Ligaspielen lediglich auf ein Tor und zwei Vorlagen.

Ganz ausgeschlossen ist eine Rückkehr nach Frankreich allerdings nicht. OGC Nizza soll die Situation weiterhin beobachten. Der Klub müsste allerdings zunächst Gehaltsspielraum schaffen, bevor konkrete Gespräche möglich werden. Mit 30 Länderspielen für Frankreich und Stationen bei Manchester United, Monaco, Sevilla und zuletzt Monterrey verfügt Martial weiterhin über einen bekannten Namen. Die Frage wird jedoch sein, ob er bereit ist, bei seinen finanziellen Forderungen Kompromisse einzugehen.