Brighton plant Transfer von Mittelfeldspieler aus Frankreich

Brighton & Hove Albion beschäftigt sich mit Hicham Boudaoui. Der 26-jährige zentrale Mittelfeldspieler von OGC Nizza passt mit seinem dynamischen Box-to-Box-Profil gut in das Anforderungsprofil des Premier-League-Klubs.

Besonders seine Fähigkeit, gegnerische Linien zu durchbrechen und über längere Zeit ein hohes Intensitätsniveau zu halten, wird geschätzt. Auch seine Leistungen beim Afrika-Cup haben das Interesse weiter verstärkt. Boudaoui kommt bislang auf 30 Länderspiele für Algerien.

Neben Brighton haben zuletzt mehrere europäische Klubs Informationen eingeholt, Galatasaray beobachtet die Situation ebenfalls. Konkurrenz aus England gilt jedoch als besonders ernstzunehmend. Boudaoui steht in Nizza noch bis Juni 2027 unter Vertrag und war bereits im vergangenen Sommer ein Abgangskandidat.

Eigentlich war ein Wechsel erst für den kommenden Sommer vorgesehen. Seine aktuelle Form – ein Tor und zwei Vorlagen in 13 Ligue-1-Einsätzen – könnte den Zeitplan jedoch beschleunigen. Für Nizza ist die Lage schwierig: Ein Abgang im Winter würde sportlich schmerzen, gleichzeitig befindet sich der Marktwert des Mittelfeldspielers auf einem Höchststand.

Dieser liegt aktuell bei rund zwölf Millionen Euro, während Nizza im vergangenen Sommer noch eine Ablöse zwischen 23 und 25 Millionen Euro aufgerufen haben soll. Bei einem entsprechenden Angebot könnte der Klub daher auch im Winter gesprächsbereit sein.